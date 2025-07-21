 سفينة خليفة الإنسانية تغادر الإمارات محملة بـ7166 طنا من المساعدات العاجلة إلى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفينة خليفة الإنسانية تغادر الإمارات محملة بـ7166 طنا من المساعدات العاجلة إلى غزة

وام
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 1:27 م

أبحرت اليوم من ميناء خليفة «كيزاد» في أبوظبي، سفينة خليفة للمساعدات الإنسانية الثامنة ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، متجهة إلى ميناء العريش، تمهيداً لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وتُعد سفينة «خليفة» رقم 8 هي أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى الآن، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.

وتشمل الحمولة 4372 طنا من المواد الغذائية، و1433 طنا من مواد الإيواء، و860 طنا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة 77.266 طن.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تجسد التزام أبو ظبي الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.

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