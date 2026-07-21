روسيا وكوريا الشمالية تتعهدان بتوسيع التعاون خلال محادثات في موسكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في موسكو، واتفق الجانبان على مواصلة توسيع وتسريع التعاون الثنائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.

وخلال ما وصفته الوكالة بالحوار الاستراتيجي الثالث، الذي عُقد يوم الاثنين، تعهد البلدان في بيان مشترك أيضا بدعم أمني متبادل واسع النطاق.

وأعربت روسيا عن "دعمها الكامل" لجهود كوريا الشمالية للدفاع عن سيادتها في مواجهة التهديدات "العدائية".

وفي المقابل، أعربت كوريا الشمالية عن "دعمها الثابت لجميع السياسات الداخلية والخارجية" لروسيا من أجل "القضاء على السبب الجذري للنزاع الأوكراني"، وفقا للوكالة.

ومنذ بدء الحرب الروسية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، دخلت كوريا الشمالية في شراكة عسكرية غير مسبوقة مع موسكو.

وإلى جانب إمداد روسيا بكميات كبيرة من الذخائر وقذائف المدفعية، نشرت بيونج يانج ما يصل إلى 15 ألف جندي لدعم المجهود الحربي الروسي، وفقا لتقديرات جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي.

وخلال زيارتها، وضعت تشوي أيضا إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر بموسكو بالقرب من جدار الكرملين.