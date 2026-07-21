تقارير: منافسة بين الهلال وروما على ضم نجم هولندا

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي الهلال السعودي دخل سباق التعاقد مع الهولندي كريسينسيو سومرفيل، جناح فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الهلال تقدم، اليوم الثلاثاء، بعرض رسمي إلى إدارة وست هام، كما تواصل مع ممثلي اللاعب، في محاولة لخطف الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أن الهلال دخل المنافسة بعدما تقدم نادي روما الإيطالي بعرضه الثالث لضم الجناح الهولندي، لتشتعل المنافسة بين الناديين على الحصول على خدمات اللاعب.

وأتم فابريزيو رومانو أن القرار النهائي بشأن مستقبل سومرفيل أصبح وشيكًا، في ظل استمرار المفاوضات مع كل من روما والهلال، على أن تتضح وجهته خلال الساعات المقبلة.