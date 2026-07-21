طلاب صيدلة الأهرام الكندية ينظمون مؤتمر PHocus حول تخصص Dermatology

نظّم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية «EPSF-ACU» مؤتمر PHocus، أحد أبرز المؤتمرات العلمية المتخصصة في المجال الصيدلي على مستوى الجامعات المصرية.

ويُقام المؤتمر سنويا في 38 جامعة على مستوى الجمهورية، مستندا إلى فكرة التركيز على مسار مهني واحد، بما يمنح الطلاب فرصة للتعمق فيه بصورة علمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وسلطت نسخة هذا العام الضوء على مجال Dermatology، بهدف تعريف طلاب الصيدلة بأحدث التطورات العلمية والفرص المهنية المرتبطة بهذا التخصص، إلى جانب ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية داخل القطاع الصحي.

وشهد المؤتمر حضور نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، بما أضفى على الفعالية أجواء تفاعلية وحضورا جماهيريا مميزا.

كما استضاف المؤتمر عددا من الخبراء والمتخصصين، لنقل خبراتهم العملية إلى الطلاب، ومساعدتهم على فهم طبيعة المجال ومتطلبات العمل به، في إطار دعم مهاراتهم المهنية قبل التخرج.

ومنذ انطلاقه قبل 6 أعوام، وفر مؤتمر PHocus أكثر من 12 ألف فرصة تعليمية لطلاب الصيدلة، من خلال محتوى علمي متخصص ومحاضرات ومسابقات تطبيقية، بما يسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل ومواكبة تطورات القطاع الصحي.