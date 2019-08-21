إزالة حالات تعد على أرض زراعية ورفع إشغالات بشوارع منفلوط

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء، بشن حملات مفاجئة ودورية على كل القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة؛ للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بطريق أفضل، مشيراً إلى أهمية إزالة أي تعد على الأرض الزراعية وأملاك الري للحفاظ على الرقعة الزراعة وتنفيذ القانون، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالرؤوف النمر أنه تم إزالة حالة تعد على أرض زراعية بحوض أبو طالب جزيرة المعابدة بزمام قرية أم القصور، وذلك في محاولة للحفاظ على الرقعة الزراعية من الاندثار، لافتا إلى مشاركة مساعدي رئيس المركز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي والإشغالات وبالتنسيق مع مركز شرطة منفلوط وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية.

وأضاف رئيس المركز أنه تم رفع الاشغالات من شارع جناين أيوب لتسهيل الحركة المرورية، فضلاً عن إزالة ورفع الأتربة على جانبي الطريق بشارع بورسعيد باستخدام معدات الوحدة المحلية وبمشاركة مساعدي رئيس المركز ومسئولي الإشغالات بالوحدة والبيئة والنظافة، مؤكداً على مواصلة الحملات والمتابعة الدورية في القطاعات الخدمية المختلفة وذلك بناء على تكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الذي أكد على إزالة أي تعد على الأرض الزراعية والإشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية.