علق عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، على عقد الاجتماع الأول للمجلس بين شقيه المدني والعسكري، مشيرًا إلى اعتماد مبدأ التوافق لحل كل القضايا الأساسية.

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأربعاء: "أعطينا أنفسنا الفرصة كي نصل إلى توافقات، واتفقنا في اجتماع المجلس السيادي الأول ألا نلجأ إلى التصويت أو حسم الأمر بهذا الشكل، وأحللنا روح التوافق على كل القضايا الأساسية".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أمس الثلاثاء، أسماء المجلس السيادي، بعد أن أصدر رئيس المجلس العسكري مرسومًا دستوريًا بتشكيله من 11 اسمًا.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت الماضي، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.