مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في شمال نابلس بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم - في تصريح اليوم - إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية فيها.

وتحتوي بلدة سبسطية - والتي صنفت الأولى من حيث التنوع الطبيعي في اليونسكو عالميا - على آثار من كافة العصور البيزنطية واليونانية والرومانية والكنعانية، كما يقع في وسط البلدة مسجد بناه صلاح الدين الأيوبي حينما فتح القدس، ويحتوي على قبر يعتقد أنه للنبي يحيى عليه السلام.

وتعتبر الآثار المكتشفة حاليا، والتي نقب عنها ببعثة من الآثار من جامعة هارفرد، تشكل فقط 20 % من مجمل الآثار، فيما تحتضن الأرض باقي هذه الآثار ولم يتم التنقيب عنها بعد.

وتواجه بلدة سبسطية - التي تحمل اسمها أسم اسقفية مسيحية، خطر التهويد اليهودي، حيث تقوم وزارة السياحة الإسرائيلية بعمليات ترميم وتسييج لهذه المناطق وخاصة منطقة البلدة الرومانية والمسرح، وبالمقابل تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من أيه عمليات ترميم هناك أو حتى تنظيف للمنطقة.