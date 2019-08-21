اكتشاف شاهد قبر يعود تاريخه إلى 386 عاما شمالي الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سلطات مقاطعة "خبي" شمالي الصين اكتشاف شاهد قبر يرجع تاريخه إلى أسرة مينغ الإمبراطورية (1384-1644).

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم الأربعاء، أن شاهد القبر الذي اكتشف في قرية "دونغسانتشاو" بمحافظة "نانخه" يعتقد أنه صنع خلال عهد "تشونغتشن"، ويعود تاريخه إلى 386 سنة.

ويبلغ طول الشاهد الشبيه بالمكعب 80 سنتيمترا وعرضه 80 سنتيمترا وسمكه 15 سنتيمترا وعليه 2372 رمزا.. ويسجل شاهد القبر إنجازات صاحب القبر "باي تشو شاو" الذي جاء من أسرة محلية

معروفة وأصبح مسؤولا كبيرا بعد اجتيازه للامتحان الإمبراطوري.

كما يصف شاهد القبر المناخ السياسي والاقتصادي والثقافي في ذلك الوقت، ويقدم معلومات تاريخية مهمة لدراسة أسرة مينغ.