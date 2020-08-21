محافظ أسيوط يعلن استلام مدرسة ابتدائية جديدة بعزبة خلف بقرية قصير العمارنة

أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، استلام مدرسة ابتدائية جديدة، بعزبة خلف بقرية قصير العمارنة التابعة لمركز القوصية، ضمن خطة المحافظة لإنشاء مدارس جديدة للقضاء على الكثافة الطلابية وتعدد الفترات الدراسية ورفع نسبة القبول والاستيعاب بمرحلة رياض الأطفال، تماشيًا مع جهود الدولة في توفير بيئه مناسبة لتعليم متميز وخاصة في القرى والعزب والنجوع المحرومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 في مجال التعليم الذي يعد الركيزة الأساسية في المجتمع.

وأوضح المحافظ أن المدرسة الجديدة بطاقة 16 فصلا دراسيا، منها 12 فصلا للمرحلة الابتدائية و4 فصول لرياض الأطفال وستساهم في خفض الكثافات بمدارس القرية، مؤكدا أن المحافظة شهدت طفرة في مجال الأبنية التعليمية من خلال دعم وإضافة منشآت تعليمية جديدة لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول وإلغاء تعدد الفترات الدراسية في بعض المدارس، بالإضافة إلى رفع نسبة القبول والاستيعاب بمرحلة رياض الأطفال خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط أنه تم الاستلام الابتدائي لمدرسة محمد عبدالرحيم الابتدائية بعزبة خلف بقرية قصير العمارنة التابعة لمركز القوصية بطاقة 16 فصلا دراسيا بخلاف غرف الإدارة والمعامل والمجالات والكمبيوتر مع توفير غرفة للطبيب، لافتًا إلى إنشاء المدرسة سيساهم في خفض الكثافات داخل الفصول بمدارس القرية وهي أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة الأبنية التعليمية وفقًا لتوجيهات الحكومة.

ونوه إلى أنه تم تصميم المدرسة بالألوان الجاذبة وتزويدها بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات الحريق بجميع الأدوار، بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المبنى كما تم استبدال الزجاج العادى بالبولي غير القابل للكسر والأسقف العازلة للصوت لتوفير الهدوء اللازم داخل الفصول، كما تم مراعاة الطلاب ذوى القدرات الخاصة بعمل الممرات الخاصة بهم وكذلك دورات المياه المجهزة.