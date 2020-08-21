 عبد الغفار: الدولة استثمرت 40 مليار جنيه في إنشاء 3 جامعات أهلية لتطوير عملية تعليمية راقية - بوابة الشروق
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عبد الغفار: الدولة استثمرت 40 مليار جنيه في إنشاء 3 جامعات أهلية لتطوير عملية تعليمية راقية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
هدى أمين
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 10:58 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 10:58 م
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية ستكون على أعلى مستوى تعليمي وإنشائي، وستتماشى مع سوق العمل، فضلًا عن أنها ستحاكى الثورة الصناعية الرابعة والاحتياجات العالمية في التخصصات المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، أنه تم إنشاء صروح عملاقة لثلاث جامعات أهلية بتكلفة نحو 40 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، وهي جامعات: الملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة.

وأشار إلى أن الدراسة بالجامعات الأهلية غير هادفة للربح، قائلًا إن الدولة استثمرت هذا المبلغ الضخم في إنشاء الجامعات الأهلية؛ لتطوير عملية تعليمية راقية.

وأوضح أن قرار جعل تنسيق الجامعات الأهلية أقل بنسبة 5% من الجامعات الخاصة، جاء تشجيعًا ودعمًا للجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن المصاريف الدراسية ستكون مقابل لتقديم الخدمات بها، ولن تستعيد الدولة تكاليف الاستثمارات في تلك الجامعات.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن الجامعات الأهلية مدعومة ببنية معلوماتية من الجيل للرابع للجامعات، ومعامل بحثية وورش تدريبية على أعلى مستوى ووفق أحدث التقنيات.

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