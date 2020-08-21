أصر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، على أن ليونيل ميسي قائد البرسا، يجب أن ينهي مسيرته في برشلونة، وذلك بعد مناقشة مع صديقه المقرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وانتشرت الشائعات في الفترة الماضية، بأن ميسي سيخرج برشلونة مع بقاء عام واحد فقط على عقده الحالي، وأن مهمة كومان الأولى الآن هي إقناع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بالبقاء.

وقال كومان لوسائل الإعلام الهولندية "إن أو إس ":«ميسي فائز خالص، أنا قريب جدًا من بيب جوارديولا وما زلت على اتصال به الآن، أخبرني بيب أن ميسي يريد الفوز، إنه يريد الفوز بكل شيء، وإذا لم يفز، فيمكنه أن ينزعج كثيرًا، وأنا أتطلع كثيرًا للعمل معه».

وأضاف:«يجب أن أتأكد من أن ميسي سيكون قادرًا على العمل بشكل جيد في هذا الفريق، وأنه يشعر بأهميته، إنه قائد هذا النادي، يجب أن ينهي مسيرته هنا، ميسي هو برشلونة وبرشلونة هو ميسي».

وأتم كومان:«ميسي لا يزال أمامه عام آخر من عقده. بالطبع يشعر بخيبة أمل، سأكون كذلك إذا خسرت 8-2. إذا لم يكن في هذه الحالة العاطفية، فسيكون ذلك مقلقًا».

كومان لديه عدد من المهام التي يجب التعامل معها بعد أن تولى زمام القيادة في برشلونة بعد الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.