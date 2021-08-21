متحدث الحكومة: مصر تطبق أكبر حزمة برامج اجتماعية في العالم من حيث التنوع والشمول

نفى السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود دولة في العالم تطبق الحزمة المتنوعة من برامج الحماية الاجتماعية كما يحدث في مصر، لافتًا إلى أن مصر تطبق أكبر حزمة برامج اجتماعية في العالم من حيث التنوع والشمول.

وأشار سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح خلال افتتاحه أحد مشروعات «الأسمرات»، و«بشاير الخير»، بعدم وجود دولة تعطي المواطنين وحدة سكنية كاملة الأثاث.

وقال إن برامج الحماية الاجتماعية مهمة ومتنوعة في مصر، فضلًا عن أنها خففت من وطأة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في الفترة ما بين عامي 2016 و2019، معلقًا: «كان برنامجًا هامًا لكن له آثارًا جانبية ككل البرامج العالمية الأخرى».

ولفت متحدث الوزراء إلى أن مصر لم تكن لتتمكن من تجاوز المرحلة الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لولا حزم البرامج الاجتماعية المختلفة، مؤكدًا أن تلك الحزم ساعدت الدولة على اجتياز محنة كورونا.

واستشهد بتدشين برامج جديدة لمساعدة العمالة غير المنتظمة لتجاوز المحنة الصعبة التي مروا بها خلال فترة الجائحة، قائلًا إن الحكومة تستهدف النظر إلى المواطن البسيط عند تنفيذ كل مشروعاتها.

وأضاف «سعد» أن الحكومة ستستمر في تقديم برامج خدمية متنوعة، إلى جانب إتاحة برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك البرامج تستهدف تقليل حدود الفقر إلى الحد الأدنى لها.