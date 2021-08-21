أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء إجمالي 52.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ132 ألفا و376 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل من المتوقع أن يستغرق الأمر شهرا لإعطاء 75% من السكان لقاحا من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 35 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 1.47 مليون، والوفيات 26 ألفا و758.

ومر نحو عام و29 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.