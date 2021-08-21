تراجع عائدات موريشيوس من السياحة في النصف الأول وتوقعات بالتعافي

سجلت موريشيوس تراجعا بنسبة 96% في عائدات السياحة في النصف الأول من العام، فيما منعت جائحة فيروس كورونا والقيود المتعلقة بها الأشخاص من السفر إلى الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وذكر بنك موريشيوس في بيان، نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، أن العائدات تراجعت إلى 578 مليون روبية (13.6 مليون دولار) من 16.08 مليار روبيه قبل عام.

وأضاف البنك ومقره بورت لويس، أن العائدات في يونيو الماضي تراجعت إلى 20 مليون روبية من 383 مليون روبية.

يشار إلى أن السياحة هي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لموريشيوس، وقد تتعافى هذه الصناعة بدءا من الربع الرابع بإعادة فتح الحدود أمام السياح الملقحين.

ويتوقع مكتب الإحصاءات في موريشيوس توافد نحو 325 ألف شخص في 2021 مقارنة بـ308 آلاف و980 قبل عام.