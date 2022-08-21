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المستشار الألماني يغادر إلى كندا لبحث التعاون الثنائي بمجال الطاقة والغاز

برلين - أ ش أ
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 7:04 م | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 7:04 م

غادر المستشار الألماني أولاف شولتز ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأحد، متوجهين إلى كندا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، لدعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية من جهة، والتخفيف من حدة أزمة الغاز التي تواجهها ألمانيا كنتيجة مباشرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من جهة أخرى.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه من المتوقع أن يتصدر ملف الغاز أجندة المباحثات، لمناقشة احتمال متوسط الأجل كبديل عن الغاز الروسي.

جدير بالذكر أن المستشار الألماني يسعى منذ فترة لتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي من كندا، إحدى أكبر الدول إنتاجاً للغاز في العالم، كما تُجرى مباحثات بين البلدين بشأن بناء محطات للغاز الطبيعي المسال على الساحل الكندي على المحيط الأطلسي.

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