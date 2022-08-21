القومي للترجمة يطلق مبادرة أفريقيا تحكي لنشر الوعي المجتمعي للثقافة الأفريقية

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي مبادرة "إفريقيا تحكي"والتي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والقومي بكافة روافد الثقافة الأفريقية من آداب وفنون وعلوم متنوعة، وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة :" في إطار تحقيق المركز لرسالته الثقافية والتنويرية، يطلق المركز القومي للترجمة مبادرة "إفريقيا تحكي".

وتهدف المبادرة إلى إطلاق أول نشرة الكترونية مختصة بالشأن الأفريقي والتي تهدف إلى التركيز على الإنتاج الأدبي الأفريقي سواء التراثي أو المعاصر، الذي يعبر بصدق عن معالم الثقافة الأفريقية وحضارتها الثرية والمتنوعة، إذ تُعنى هذه المبادرة بتقديم عروض أو بترجمة مختارات قصيرة، بمثابة عينات دالة، من طرح الفكر الأفريقي الإبداعي في كافة مجالات الكتابة إلى اللغة العربية سواء عن اللغات الإفريقية المحلية أو عن اللغات الدولية كالإنجليزية والفرنسية شريطة أن تكون الدارسة أو ترجمة العينة عن لغة العمل الأصلية وكذلك يوجه المركز الدعوة للباحثين لنشر مستخلصات رسائلهم العلمية و أبحاثهم في مختلف المجالات الثقافية والأفريقية".

تحرر النشرة د لميس يونس المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات جامعة عين شمس الحاصلة على الدكتوراه في الأدب الأفريقي.

ضوابط نشر الملفات من الترجمات والأبحاث كالتالي: لا تقل عن 250 كلمة ولا تزيد عن 500 كلمة، يرفق بالمقال اسم العمل وبيانات النشر، وترسل الأعمال على البريد الإلكتروني

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