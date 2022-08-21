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الطفل منذر: بحب محمد رمضان وبكره أي حد يشتمه

حسام جودة
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 12:13 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 12:13 ص

أعرب الطفل منذر عن حبه للفنان محمد رمضان، موضحا أنه صاحب الفضل عليه بشكل كبير، حينما قدمه في اغنية "مصباح علاء الدين" وحقق من خلالة نجاحا كبيرا، والآن يشاركه في فيلمه القادم الذي يحمل اسم "علي الزيرو" ويجسد شخصية ابنه.

 

وقال منذر، للشروق، إنه يغضب من منتقدي محمد رمضان فهو نجم كبير وحقق نجاحا ضخما وله جمهور، مضيفا: ورغم كل دا في بعض الناس بتشتمه بدون أسباب، وهذا يجعلني أكره هؤلاء الناس فأنا بحب محمد رمضان وهو مثلي الأعلى في التمثيل.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الطفل منذر كان مسلسل "جزيرة غمام"، بطولة كل من الفنان أحمد أمين، ومحمود البزاوي، طارق لطفي، وفاء عامر ، هبة عبد الغني، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.


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