تسجيل 553 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 553 إصابة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 440 في إقليم هينان.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1628 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم السبت، من بينهم 625 في هينان و560 في منطقة التبت ذاتية الحكم.

وقالت اللجنة إن 396 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم السبت من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 225 ألفا و 749 حالة.

ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.