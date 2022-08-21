يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء.

وأكدوا أن استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين الى أربع درجات مئوية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الاسكندرية 32 26

وادى النطرون 35 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 24

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 32 21

سيوة 39 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 34 24

رفح 34 23

رأس سدر 37 26

نخل 37 19

نويبع 37 27

طابا 36 26

كاترين 32 19

الطور 37 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 38 25

بنى سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 39 24

سوهاج 39 27

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 42 29

ادفو 42 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 27

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 27