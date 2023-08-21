فيديو لشابين تركيين يعتديان على سائح كويتي بسبب «تصادم بسيط»

انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي وبثته وسائل إعلام، يُظهر مواجهة حادة بين سائح كويتي وشابين تركيين.



وفي التفاصيل، وقع احتكاك بسيط بين سيارتين في شارع بمدينة إسطنبول، فبادر الشابان التركيان بالهجوم على السائح الكويتي.



وأظهر الفيديو، توجيه الشابين التركيين ألفاظا نابية للسائح الكويتي، وكسر المرآة الجانبية لمركبته ومحاولة إخراجه بالقوة للاعتداء عليه.

بعد احتكاك بسيط بين سيارتين في شارع بـ #إسطنبول.. سائح كويتي يوثق لحظات هجوم شابين تركيين عليه بألفاظ نابية وكسر المرآة الجانبية لمركبته ومحاولة إخراجه بالقوة للاعتداء عليه #تركيا #العربية pic.twitter.com/kfKbAgajGS — العربية (@AlArabiya) August 20, 2023



وجاءت هذه الواقعة، بعد أيام قليلة من مقتل شخص مغربي على يد سائق سيارة أجرة، اعتدى على المجني عليه حتى الموت، بعدما رفض نقله لوجهته.



واعتقلت قوات الأمن في إسطنبول، الجاني، ووجهت له تهمة التسبب في الوفاة عن طريق الجرح المتعمد.