فيديو لشابين تركيين يعتديان على سائح كويتي بسبب «تصادم بسيط»

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بعد احتكاك بسيط بين سيارتين في شارع بـ #إسطنبول.. سائح كويتي يوثق لحظات هجوم شابين تركيين عليه بألفاظ نابية وكسر المرآة الجانبية لمركبته ومحاولة إخراجه بالقوة للاعتداء عليه #تركيا #العربية pic.twitter.com/kfKbAgajGS
— العربية (@AlArabiya) August 20, 2023
بعد احتكاك بسيط بين سيارتين في شارع بـ #إسطنبول.. سائح كويتي يوثق لحظات هجوم شابين تركيين عليه بألفاظ نابية وكسر المرآة الجانبية لمركبته ومحاولة إخراجه بالقوة للاعتداء عليه #تركيا #العربية pic.twitter.com/kfKbAgajGS