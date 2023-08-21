تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تختتم اليوم الإثنين منافسات الجولة الثانية لكلا من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، بالإضافة إلى منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس × آرسنال الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألأفيس × إشبيلية الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1

غرناطة × رايو فاليكانو الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

تورينو × كالياري الساعة السابعة والنصف مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا × ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1