استطلاع: تراجع شعبية حزب العمال الحاكم النيوزيلندي قبل انتخابات أكتوبر

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أظهر استطلاع "وان نيوز فيريان" نشرت نتائجه في ويلينجتون اليوم الاثنين أن حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا سيخسر الانتخابات المقررة في 14 أكتوبر المقبل وفقا لنسبة الدعم التي يحظى بها حاليا.

وتراجع دعم حزب العمال بواقع أربع نقاط مئوية ليسجل 29%، في حين ارتفع دعم الحزب الوطني بواقع نقطتين ليسجل 37%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاع دعم حزب "ايه سي تي" بواقع نقطة واحدة ليسجل 13%، وارتفاع دعم حزب الخضر بواقع نقطتين ليسجل 12%.

وسيتمكن الحزب الوطني وحزب "ايه سي تي" من تشكيل حكومة ائتلافية في حال الفوز بـ 65 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا.

ويحظى زعيم حزب العمال كريس هيبكنز بتأييد 21٪ كرئيس وزراء مفضل مقابل 20٪ لزعيم الحزب الوطني كريستوفر لوكسون.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الجاري.