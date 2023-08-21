التعليم: حريصون على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بأسعار مناسبة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير الدكتور رضا حجازي، وجه باتخاذ مجموعة من الإجراءات، من أجل التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والطلبة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن أحد تلك الإجراءات، مرتبط بتحميل المواد التعليمية والتدريبية على الموقع الإلكتروني للوزارة بشكل مجاني.



وأوضح أن تلك المواد التعليمية والتدريبية، تتضمن شرحًا أكثر تفصيلًا وعمقًا للمناهج الدراسية، ومتاحة على الموقع بصيغة الـPDF، معلنًا الانتهاء منها خلال أسبوعين على الأكثر.



وذكر أن الوزير حريص على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، في مختلف المحافظات؛ لتحسين مستوى الطلاب، قائلًا إنه وجه خلال اليومين الماضيين، بتعظيم دورها وتفعيلها بشكل أكبر، وتجهيز أكبر عدد من القاعات للطلاب، بأسعار مناسبة حتى لا تثقل على أولياء الأمور.