ارتفاع إنتاج كازاخستان اليومي من النفط

ارتفع إنتاج كازاخستان اليومي من النفط ليصل إلى 234.3 ألف طن أمس الاحد الموافق 20 من أغسطس، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع إنتاج 232 ألف طن في العاشر من الشهر نفسه، أي في اليوم السابق لإغلاق وحدة في محطة مانجيستاو لتوليد الطاقة، ما أدى إلى انقطاع جزئي في إمدادات الكهرباء، بحسب ما ورد في بيانات الوحدة الخاصة بوزارة الطاقة.

وأفادت "بلومبرج" بأن الإنتاج اليومي من النفط الخام ومكثفات الغاز في البلاد بلغ 223.5 ألف طن في 18 من أغسطس، وهو اليوم الذي أعلنت فيه السلطات المحلية الانتهاء من أعمال الإصلاح في وحدة محطة مانجيستاو للطاقة، ورفع القيود المفروضة على إمدادات الكهرباء.

وبلغ إجمالي الإنتاج 209.3 ألف طن في الثالث من أغسطس.