أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 5ر16% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أغسطس بسبب ضعف صادرات الرقائق والمنتجات البترولية.

ووصلت صادرات البلاد إلى 9ر27 مليار دولار العشرين يوما، مقارنة بـ3ر33 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية، والتي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما انخفضت واردات البلاد بنسبة 9ر27% على أساس سنوي إلى 4ر31 مليار دولار خلال العشرين يوما، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 6ر3 ملياردولار.

وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر العاشر على التوالي في يوليو بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، لكن البلاد سجلت فائضا تجاريا للشهر الثاني على التوالي.

وشهدت الصادرات انخفاضا ثابتا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي وسط سياسة التشديد النقدي القوي من قبل الاقتصادات الكبرى لكبح جماح التضخم المرتفع، والتباطؤ الاقتصادي.