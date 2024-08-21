محافظ سوهاج يتفقد عددا من الشوارع بمدينة جهينة لمتابعة مستوى النظافة والإشغالات

أجرى اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة جهينة، استهدفت عددا من شوارع المدينة، للوقوف على مستوى النظافة، وحجم الإشغالات، ومدى الانضباط بالشوارع، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أية مخالفات، كما تابع المحافظ انتظام سير العمل بمستشفى جهينة المركزي؛ ومستوى الخدمات الطبية المقدم للمواطنين.



واستهل المحافظ جولته بتفقد مدخل جهينة الشرقية، موجها برفع كفاءة المدخل وإنارة وتمهيد الطريق، كما تفقد المحافظ عددا من شوارع المدينة للوقوف على مستوى النظافة وحجم الإشغالات بتلك الشوارع، ووجه مسئولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق برفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة، مؤكدا أنه لا تهاون في سبيل عودة الانضباط للشارع السوهاجي.



كما تفقد المحافظ عددا من المخابز والمحال التجارية، وتابع حركة البيع والشراء، واطمأن من المواطنين على ثبات الأسعار وعدم المغالاة، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المخابز بمدينة جهينة، لما تلاحظ من عدم التزام المخبز بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز.



وشملت جولة المحافظ كذلك متابعة سير العمل بمستشفى جهينة المركزي، وتفقد أقسام "الاستقبال، والحضانات، والغسيل الكلوي"، وتلاحظ انتظام أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، وتوافر المستلزمات العلاجية والأدوية، موجها بتوفير 100 بطانية دعما للمستشفى، كما التقى عددا من المواطنين المترددين على المستشفى، واطمأن على مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.



واختتم المحافظ جولته بمدينة جهينة، بتفقد أعمال إنشاء المدرسة اليابانية، موجها بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وفي طريقه لمدينة جهينة تلاحظ للسيد المحافظ سوء مستوى النظافة، ووجود بعض الإشغالات على الطريق بنطاق قرية أولاد نصير، وقرر المحافظ إحالة رئيس القرية إلى التحقيق ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، موجها برفع تلك الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، وإلزامهم بالمكان المخصص لهم.