جيش الاحتلال يخطر سكان دير البلح وسط غزة بالإخلاء الفوري

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع السكان والنازحين في حارات المحطة ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة بـ«الإخلاء الفوري»، استعدادا لعملية عسكرية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في بلوكات 129، 130 في حارات المحطة ودير البلح جنوباً، من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد على الخريطة».

وأضاف، زاعمًا: «من أجل أمنكم، نناشدكم الإخلاء بشكل فوري غربا، ️المنطقة التي تتواجدون فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة».

وقبل قليل، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ320 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 50 شهيدًا و124 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و223 شهيدًا، و92 ألفًا و981 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.