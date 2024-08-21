بوريل: هجوم القوات الأوكرانية على كورسك ضربة شديدة لبوتين

وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية على كورسك بأنه "ضربة شديدة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأبدى بوريل أيضا تأييده لرفع القيود الإقليمية المفروضة على استخدام أوكرانيا لإمدادات الأسلحة الغربية، في ظل إصرار بعض الدول المانحة على اقتصار استخدام أسلحتها داخل الأراضي الأوكرانية فقط.

وقال بوريل في منشور على تطبيق إكس إن: "هجوم القوات الأوكرانية على كورسك يشكل ضربة شديدة لرواية الرئيس الروسي بوتين."

وأضاف أن "من شأن رفع القيود المفروضة على استخدام القدرات ضد الجيش الروسي المتورط في العدوان على أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي، أن يكون له عدة نتائج هامة"، منها تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن النفس، وإنقاذ أرواح وتعزيز جهود السلام.

وتابع بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يدعم معركة أوكرانيا ضد العدوان الروسي دعما كاملا ".