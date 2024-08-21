ناقلة نفط يونانية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الأربعاء، بتعرض ناقلة نفط يونانية لهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن.

ونقلت «رويترز»، عن وزارة الشحن اليونانية، قولها إن ناقلة المنتجات النفطية «سونيون» تعرضت لهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن.

ولفتت الوزارة إلى أن طاقم ناقلة النفط اليونانية «سونيون» يقيم الأضرار بعد التعرض للهجوم.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تجارية، على بعد 77 ميلا غرب ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر، أصيبت بـ3 قذائف مجهولة المصدر.

وقالت في بيان على موقع «إكس»، إن «ربان سفينة تجارية في الساعة 2:57 بالتوقيت العالمي، أبلغ أن قاربين صغيرين اقتربا من السفينة، وكان على متن القارب الأول (3-5) أشخاص، بينما كان على متن القارب الثاني نحو 10 أشخاص، واعترض القاربان الصغيران السفينة مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة لفترة قصيرة».

وتابع البيان: «بعد ذلك في الساعة 5:00 بالتوقيت العالمي (جرينتش) أفاد الربان أن السفينة التجارية أصيبت بقذيفتين مجهولتين قبل أن تصاب بقذيفة ثالثة وفقد الطاقم السيطرة على السفينة».