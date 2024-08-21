 ضبط المتهم ببث مقاطع فيديو تحوى ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط المتهم ببث مقاطع فيديو تحوى ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 6:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 6:48 م

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم ببث مقاطع فيديو تحوى ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تصوير عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية- مقاطع فيديو تحتوى على إيماءات وإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق (تيك توك) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول- ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطه الآثم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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