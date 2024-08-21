هيئة البث الإسرائيلية: الاجتماع بين بلينكن ونتنياهو لم ينجح في تقليص الفجوات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم ينجح في تقليص الفجوات ولم يحرز تقدما بشأن الصفقة".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الخلافات بشأن القضايا العالقة لم تحل رغم التصريحات الأمريكية المتفائلة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بلينكن إن الولايات المتحدة لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لقطاع غزة، فيما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن خطة وقف إطلاق النار التي تتم مناقشتها تتوافق مع مطالب نتنياهو.

وعقب زيارة إلى الدوحة، أمس الثلاثاء، في ختام الجولة التاسعة له بالمنطقة منذ اندلاع الحرب على غزة، شدد بلينكن على أن "الوقت داهم" للتوصل إلى هدنة في غزة، وأكد أن الولايات المتحدة ترفض احتلالا إسرائيليا "طويل الأمد" للقطاع.

وأشار إلى أن واشنطن ستقوم بكل ما هو ممكن خلال الأيام المقبلة لإقناع حركة حماس بالموافقة على مقترح سد الفجوات بشأن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار بغزة، موضحا أنه بمجرد موافقة حماس على المقترح ستكون هناك حاجة إلى الاتفاق على تنفيذ التفاصيل.



