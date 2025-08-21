الملحق الثقافي والتعليمي المصري بالسعودية يحضر ديوانية بدر الوهيبي

شارك الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور الملحق الثقافي والتعليمي المصري بالسعودية بحضور منتدى بدر صالح الوهيبي مدير عام نادي الفروسية والهجن بالقصيم ومؤسس ديوانية العقيلات ببريدة بحضور عدد من أسرة الوهيبي وبعض المسؤولين وكبار الشخصيات.

ويعد أهمية الحضور للمنتدى ضمن حرص المكتب الثقافي المصري على تعميق العلاقات بين الشقيقتين مصر والسعودية في مجال الثقافة والتراث لتبادل الثقافات والاطلاع على التراث والثقافة المختلفة التي تعرض تاريخ العقيلات وما تقدّمه الديوانية من جهود تجاه هذا الإرث العريق قصة رجال نجد عامة والقصيم خاصة ممن امتهنوا التجارة مع الدول العربية قبل ٣٠٠ عام الى عام ١٩٥١م ومن ضمن هذه الدول مصر الحبيبة واستقر عدد منهم في مصر.

واستقبل الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور الملحق الثقافي المصري مؤسس المتحف ورئيس المنتدى الدكتور بدر صالح الوهيبي ومشايخ من قبيلة العقيلات وشخصيات مهتمة بالثقافة والتراث وكان الاستقبال بحفاوة كبيرة وعبروا عن مدى سعادتهم لقبول الدعوة بالحضور لمقر الديوانية التي يسرد تاريخ العقيلات.

يذكر أنه شارك هذه الديوانية زيارة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم.

وعبر الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور الملحق الثقافي المصري عن سعادته لزيارة ديوانية العقيلات التي تعد تاريخ أكاديمي موثق للعلاقات المصرية السعودية سواء في مجال الاقتصاد والتجارة وسباق الخيل وأن ما يميز هذا المكان وجود بعض من قطع لأصلية الأثار الحقيقية التي تعبر عن حقبة زمنية بتاريخ العقيلات وتجارتها بين مصر والسعودية، وأن ما يراه اليوم يمثل نموذج يؤكد العلاقة المصرية السعودية بشكل أكاديمي وعلمي وتاريخي يجب ان يكون نموذج يحتذي به ونعرض كلنا ونشاهده وما اسعدني وجود وثائق وقطع تراثية تؤكد عمق العلاقات بين الشقيقتين مصر والسعودية منذ زمن طويل.

وأهدى الدكتور عبدالله الوهيبي الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور الملحق الثقافي المصري كتاب من تأليفه الخيل في حياة العقيلات مدعم بصور من الوثائق الذي يسرد تاريخ العقيلات.