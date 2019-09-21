وزير المالية الألماني عن اتفاقية المناخ: «ما نقوم به يؤمن أماكن كثيرة للعمل»

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، عن تأييده "لحزمة إجراءات لحماية المناخ تكون متوازنة اجتماعيا" في ألمانيا.

وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أمس الجمعة في برلين عقب جلسة للمجلس الوزاري المصغر بشأن المناخ، إن هناك الكثير من الأمور التي تم تقريرها.

وذكر شولتس: "ما نعمله هنا يؤمن أماكن عمل، وما نقوم به هو استغلال حماية المناخ كفرصة لتحديث اقتصادنا وخلق العديد من الوظائف الجديدة والواعدة".

وأوضح شولتس أن هناك خططا لاستثمارات هائلة بتكلفة أكثر من 54 مليار يورو حتى 2023، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مجالات إنفاق جديدة تضخ فيها هذه الأموال.

وأوضح شولتس أن ضريبة تذاكر الطيران ستجعل رحلات القطار أرخص، وأن السيارات التي تبث نسبة أكبر من ثاني أكسيد الكربون ستصنف بصورة أسوأ في ضرائب المركبات.

وأكد شولتس أن أخطاء وقعت في الماضي واعترف بها قائلا: "بحزمة إجراءات حماية المناخ نأخذ الأمر الآن بجدية، ونحن لم نقم بما يكفي في الماضي لحماية المناخ، كما أن تراجع نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا يتم بالسرعة الكافية".

وقال الوزير: "إن تنظيم ما أطلق عليه أيام جمع من أجل المستقبل حركنا جميعا وذكرنا بأن علينا الآن أن نتخذ خطوات لم نتخذها في الأعوام الماضية".

ولخص شولتس أفكاره قائلا: "أعتقد أن حزمة حماية المناخ قوية للغاية وتتيح لنا الكثير والكثير من الإمكانات لأن نكون في وضع يعيننا على وقف التغيرات المناخية".