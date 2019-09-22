علي ماهر: لم نظهر بالمستوى المنتظر أمام بيراميدز

أبدى علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ، حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام بيراميدز، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري.

وقال ماهر، في تصريحات صحفية عقب المباراة :"لم نظهر بالمستوى المنتظر أمام بيراميدز، خاصة في ظل ابتعاد أكثر من لاعب عن مستواهم الفني".

وأضاف:"الخسارة من بيراميدز جاءت في توقيت مناسب في بداية الموسم، حتى نستطيع معالجة الأخطاء سريعا".

وأوضح:"المهم في الفترة المقبلة، ألا نقف عند الخسارة، وسوف نبدأ الاستعداد لمباراة طلائع الجيش بداية من الغد".

وواصل:"الدوري الموسم الجاري، سيكون صعبا للغاية، خاصة بعد أن دعمت معظم الأندية صفوفها بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وتابع :"فشلنا في ضم بعض اللاعبين من الأهلي والزمالك، بسبب مغالاتهم في طلباتهم المالية، حيث طلبوا الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم".