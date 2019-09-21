جريفيث يرحب بإعلان الحوثيين مبادرة لوقف هجماتهم على السعودية

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم السبت، بإعلان جماعة أنصار الله الحوثية مبادرة لوقف أعمالها العدائية على المملكة العربية السعودية مقابل قيام الأخيرة بوقف عملياتها في اليمن.

وقال جريفيث في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه" نرحب بالمبادرة التي أعلنها أنصار الله(الحوثيون) في 20 أيلول/سبتمبر، بشأن وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد المملكة العربية السعودية".

كما رحب جريفيث بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع.

وشدد جريفيث على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب، وفقا للبيان.

وجدد المبعوث الأممي دعوته لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني.

وأمس الجمعة، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي مهدي المشاط وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة، بشرط وقف التحالف العربي الذي تقوده السعودية جميع الهجمات في اليمن.

وشدد المشاط في خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة مسلحي جماعته على العاصمة اليمنية صنعاء، على أن الجماعة تحتفظ لنفسها بحق الرد، في حال عدم الاستجابة لمبادرته.

ولم يصدر حتى اليوم تعليق من قبل الجانب السعودي أو الحكومة اليمنية حول مبادرة الحوثيين.

ومنذ مارس 2015 ينفذ التحالف العربي الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية ضد مسلحي جماعة الحوثي في اليمن، في حرب عنيفة خلفت أوضاعاً معيشية وصحية متردية هي الأسوأ في العالم.