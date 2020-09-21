تقرير: غسل أموال روسية عبر مصرف بولندي للتهرب من الضرائب

ذكرت صحيفة جازيتا فيبورتشا البولندية أن مئات الملايين من الدولارات من الأموال الروسية والأوكرانية شهدت عمليات غسل أموال عبر مصرف "آي إن جي بنك سلاسكي" البولندي.

واستشهدت الصحيفة بتقرير استقصائي دولي شاركت فيه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن المتحدث باسم البنك رفض التعليق عندما تم الوصول إليه عبر الهاتف.

ووفقا لمعلومات تم تجمعها في التحقيق، بما في ذلك من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، وهي هيئة تابعة للحكومة الأمريكية، تم نقل الأموال عبر الوحدة البولندية لمجموعة "آي إن إجي" المصرفية إلى ملاذات آمنة مثل قبرص حتى عام 2016 على الأقل.