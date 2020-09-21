ترامب يعلن اختيار مرشحه لخلافة قاضية المحكمة العليا الراحلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سوف يعلن عن مرشحه لخلافة القاضية روث بادر جينسبيرج في المحكمة العليا بحلول نهاية هذا الأسبوع.



وأضاف ترامب لشبكة فوكس، اليوم الاثنين، "أعتقد إنني سوف أعلن عن المرشح إما يوم الجمعة أو السبت"، موضحًا أنه سوف ينتظر حتى إقامة مراسم جنازة جينسبيرج، المقررة منتصف هذا الأسبوع، لاختيار خليفتها.



وأوضحت المحكمة العليا أن جينسبيرغ سترقد في نعشها يومي الأربعاء والخميس في واشنطن، ليكون أمام الجمهور 24 ساعة لإلقاء نظره الوداع على القاضية، التي خدمت لما يقرب من ثلاثة عقود في أعلى هيئة قضائية.



ويحاول الديمقراطيون إقناع ترامب بعدم طرح مرشح، حيث يقولون إن موعد طرح مرشح للمحكمة العليا قريب للغاية من موعد إجراء الانتخابات، مشيرين إلى أن التصويت المبكر بدأ بالفعل.



واتهم جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس، الجمهوريين "بالممارسة الفجة للقوة السياسية" في حال طرحهم مرشحًا لخلافة جينسبيرج، التي توفيت الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 87 عامًا.



وقال بايدن إنه سوف يرشح امرأة من أصحاب البشرة السوداء لهذا المنصب، ويشار إلى أن أعلى هيئة قضائية في أمريكا لم تضم من قبل سيدة أمريكية من أصول إفريقية.