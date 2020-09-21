مصادر حكومية كويتية: رفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل موقف ثابت لن يتغير

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بأن الكويت قد تكون الدولة التالية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأنها متحمسة للغاية، موجة تفاعلات واسعة، لا سيما في الأوساط المحلية الكويتية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن مصادر حكومية القول أن الموقف الكويتي من معاهدة السلام مع إسرائيل ثابت ولم يتغير، وأن الكويت ثابتة على موقفها، وهي آخر من سيقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني.

وأضافت أن تصريحات ترامب لم تكن على هامش لقائه مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي ناب عن أمير البلاد في تسلُّم وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، الممنوح للامير من الرئيس الأمريكي.

وشددت المصادر على أن الكويت لا تواجه أي ضغوط لتغيير موقفها الراسخ والرافض لمعاهدة السلام مع إسرائيل، موضحة أن القرار الكويتي أمر سيادي ولم يتغير.

وبينت المصادر أن الكويت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه كاملة وتحقيق الحل العادل القائم على مرجعيات السلام، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.