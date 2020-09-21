محافظ بني سويف يتابع اختبارات مسابقة المهندسين للعمل بالمحافظة والوحدات المحلية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بدء أعمال الاختبارات التحريرية لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة، والإدارات الهندسية بدواوين الوحدات المحلية بنظام التعاقد، اليوم الاثنين.

وسبق وأعلنت المحافظة حاجتها للتعاقد مع 37 مهندسًا في تخصصات (مدني، عمارة، تخطيط عمراني)، ورافق المحافظ كلًا من: اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان، والعميد وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف، وأحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة.

وتفقد غنيم جانبًا من سير أعمال الامتحانات، التي تعقد بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، للاطمئنان على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة عدوى فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة أن تتسم الاختبارات بالجانب التطبيقي والعملي، وتضمينها عنصر الإبداع والابتكار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميداني والحلول خارج الصندوق.

ومن جانبه، قال أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، إن المحافظة حددت اليوم الاثنين لبداية عقد الاختبارات الامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي الواسطى والفشن، والبالغ عددهم 73 مهندساً، ويوم الأحد لإجراء المقابلة الشخصية لنفس المجموعة، فيما تحدد يوم الثلاثاء موعدًا لعقد الامتحانات التحريرية للمتقدمين من إهناسيا وسمسطا، وعددهم 81، ويوم الاثنين موعدا للمقابلة الشخصية لذات المجموعة.

في حين تحدد يوم الأربعاء موعدًا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي ببا وناصر وعددهم 74، ويوم الثلاثاء موعدا للمقابلة الشخصية للمجموعة نفسها، بينما تحدد يوم الخميس موعدًا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركز بني سويف من (1 إلى 100)، ويوم الأربعاء 30/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لذات المجموعة بنفس التسلسل، على أن تعقد الامتحانات التحريرية لباقي المتقدمين من مركز بني سويف(من 101 إلى 201) يوم السبت 26/9/2020، ويوم الخميس 1/10/2020 للمقابلة الشخصية لنفس المجموعة بنفس التسلسل.