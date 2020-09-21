صحة كردستان العراق: أكثر من 41 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، أن أعداد الإصابات جراء فيروس "كورونا" بلغت 41002 حالة في الإقليم.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين - أن الإصابات بفيروس "كورونا" بلغت 15513 في أربيل، 14682 في السليمانية، 9425 في دهوك، 1382 في حلبجة.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء من فيروس "كورونا" بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 26464 حالة (12058 في أربيل، 9558 في السليمانية، 3549 في دهوك، 1299 في حلبجة)، وعدد حالات الوفاة بلغ 1519 حالة (527 في أربيل، 785 في السليمانية، 178 في دهوك، و29 في حلبجة".

وأشار البيان إلى أن هناك 13019 حالة تحت الرعاية الطبية المستمرة منها 2939 في أربيل، و4339 في السليمانية، 5698 في دهوك، و54 في حلبجة".