وزيرة مالية اليابان: جميع الخيارات مطروحة لدعم الين

أكدت وزيرة مالية اليابان أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك التدخل المباشر، خلال التعامل مع الضعف الذي اعترى الين الياباني مؤخرا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما قولها اليوم الجمعة: "لأكدت مراراً أننا سوف نتخذ إجراءات جريئة، بما في ذلك جميع الإجراءات المتاحة، إذا ما استدعت الضرورة".

وقللت كاتاياما من وجهة النظر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يفضل أن يستخدم البنك المركزي الياباني السياسة لدعم الين، بدلا من التدخل في سوق العملة.

وفي إشارة إلى محادثاتها مع بيسنت في واشنطن يوم الاثنين الماضي، قالت وزيرة المالية اليابانية: "اتفقنا في الرأي أن الإجراءات الأخيرة كانت مفرطة ولا تعكس الأسس الجوهرية"، مضيفة: "على مدار سنوات طويلة قبل أن اتولى مهام منصبي، كان لوزير الخزانة رأي شخصي مفاده أن السياسة النقدية هي السبب وراء المنحنى".

وفي أعقاب هذه التصريحات، صعد الين لفترة وجيزة من 40ر158 ين للدولار إلى 98ر157 ين للدولار، قبل تقليص مكاسبه.

وتأتي تصريحات تاكاياما الأخيرة بعد صدور بيان من وزارة الخزانة الأمريكية أمس في آسيا تطرق فيه بيسنت إلى السياسة النقدية، وهي من العناصر التي لم تتناولها تاكاياما في الملخص الذي قدمته بشأن محادثات الاثنين الماضي مع بيسنت.

وتعكس الإشارة إلى السياسة النقدية التصريحات التي أدلى بها بيسنت في أكتوبر الماضي عندما دعا حكومة اليابان إلى أن تفسح "المجال السياسي" للبنك المركزي الياباني لمحاربة التضخم.

وفي عام 2024، أنفقت اليابان 100 مليار دولار لدعم الين عندما وصل سعره إلى مستوى 160 ين للدولار، ولكنها لم تتدخل في سوق العملة منذ ذلك الحين.