 أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 16 يناير 2026
الجمعة 16 يناير 2026 11:42 ص القاهرة
أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 16 يناير 2026


نشر في: الجمعة 16 يناير 2026 - 11:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يناير 2026 - 11:17 ص

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 يناير 2026.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:


- انخفضت أسعار السمك البلطي 8 جنيهات ليترواح من 48 إلى 56 جنيها للكيلو.
- استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح من 30 إلى 80 جنيها للكيلو.
- استقر سعر الفيليه ليترواح من 75 إلى 275 جنيها للكيلو.
- استقرت أسعار السمك البياض ليترواح من 150 إلى 250 جنيها للكيلو.
- استقر سعر الثعابين ليترواح من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
- انخفض سعر المكرونة السويسي 5 جنيهات ليترواح من 70 إلى 140 جنيها للكيلو.
- استقر سعر السبيط والكاليماري ليترواح من 250 إلى 400 جنيه للكيلو.
- ارتفع سعر الكابوريا ليترواح من 50 إلى 170 جنيها للكيلو.
- انخفض سعر البربون ليترواح من 250 إلى 300 جنيه للكيلو.
- انخفض سعر الجمبري الجامبو 20 جنيها ليترواح من 980 إلى 1180 جنيها للكيلو.
- استقر الجمبري الصغير ليترواح من 200 إلى 400 جنيه للكيلو.
- استقر سعر البوري ليترواح من 180 إلى 240 جنيها للكيلو.
- استقر سعر المكاريل ليترواح من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

