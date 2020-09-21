أعلنت زيمبابوي عن قواعد لزراعة الحشيش، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتعزيز الدخل بالعملة الأجنبية والاستفادة من هذه الصناعة سريعة النمو.

وقال وزير الزراعة أنكشوس ماسوكا، وفقا لقواعد نشرت في الجريدة الرسمية، إن هناك ثلاثة أنواع من التصاريح التي يمكن أن تصدر بالنسبة للمزارعين والباحثين وتجار الحشيش الصناعي.

ويتم السماح للمزارعين بزراعة وتسويق وبيع الحشيش الصناعي فقط، ويمكن للباحثين زراعة الحشيش لأغراض البحث.

كما يمكن للتاجر التعاقد مع مزارعين وشراء ومعالجة الحشيش الصناعي لتحويله إلى منتج محدد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقبل الإعلان عن القواعد الجديدة، كانت زراعة الحشيش ممنوعة في زيمبابوي وكان كل من يضبط وهو يزرع الحشيش عرضة للسجن لفترة تصل إلى 12 عاما.