اعتقال سائق لانطلاقه بسرعة تجاه احتجاج مناهض لنتنياهو في القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت سائقا أسرع بسيارته نحو حواجز وضعت على الطريق لحماية المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد.

وقال البيان إن السائق أسرع بسيارته لكنه ضغط على الفرامل بعد ذلك، و"شكل خطرا على المتظاهرين وعناصر الشرطة".

وكان هناك ما لا يقل عن 3 آلاف شخص يحتجون بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، على الرغم من الإغلاق الذي تم فرضه في موسم عطلة الخريف اليهودية الذي يستمر ثلاثة أسابيع، والذي بدأ عشية رأس السنة اليهودية الجديدة يوم الجمعة.

ويهدف الإغلاق إلى منع التجمعات العائلية الكبيرة والصلاة الجماعية خلال العطلات في محاولة لوقف الزيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقد تم تأخير الحافلات التي كان على متنها المزيد من المتظاهرين أمام بعض الحواجز الـ38 التي وضعتها الشرطة على الطرق السريعة في جميع أنحاء إسرائيل لفرض الإغلاق.