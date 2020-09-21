 «إيمي 2020».. آني ميرفي تحصد جائزة أفضل ممثلة كوميدية مساعدة - بوابة الشروق
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«إيمي 2020».. آني ميرفي تحصد جائزة أفضل ممثلة كوميدية مساعدة

آني ميرفي
آني ميرفي
نوران عرفة
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 6:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 6:15 ص

حصدت الممثلة الكندية، آني ميرفي، جائزة أفضل ممثلة كوميدية مساعدة عن دورها في مسلسل " Schitt’s Creek"، متفوقة على كل من نجمة برنامج " Saturday Night Live" الأمريكية، سيسلي ستروج، ومارين هينكل.

يُقام الآن حفل توزيع جوائز "إيمي 2020" التلفزيونية في دورته الـ 72، ولأول مرة في تاريخها؛ تشهد هوليوود إقامة حفلها افتراضيا وتخليها عن المراسم التقليدية، من تألق ألمع نجومها على السجادة الحمراء؛ وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي فرضها وباء كورونا الصيني (Covid-19) في العالم.

يقدم حفل هذا العام النجم الكوميدي "جيمي كيميل"، داخل صالة مقاعدها فارغة بمقر الحفل الرسمي في مركز "ستابلز" في لوس أنجلوس؛ حيث صرح القائمين على حفل جوائز "إيمي 2020"، أن مقدمي الجوائز سيرتدون بدلات رسمية وقائية، من تصميم مصممة أزياء حفل جوائز الأوسكار الشهيرة "كاتيا كاهيل"، ويتم تسليم الجوائز للفائزين من منازلهم، بإرسال الكاميرات الخاصة بالحفل لتصوير المرشحين الـ 130 المتنافسين عليها.

ويُذاع الحفل في بث مباشر على قنوات أمريكية من بينها "ABC"، و"CBS"، بالإضافة إلى موقع "يوتيوب"، ويظهر النجوم المرشحين للجوائز من خلال شاشات صغيرة، حيث طُلب منهم استبدال أزيائهم الرسمية بثياب منزلية، واختيار كلماتهم بعناية فائقة؛ تضامنا مع هذا الحدث الإفتراضي الضخم.

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