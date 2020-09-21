رئيسة حزب ميركل تجري محادثات مع المرشحين لرئاسة الحزب

تعتزم انيجريت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إجراء محادثات مع المرشحين الثلاثة لرئاسة الحزب يوم الاثنين المقبل لمناقشة الجدول الزمني حتى عقد مؤتمر الحزب مطلع ديسمبر القادم.



وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية بأنها دعت المرشحين إلى جلسة في مقر رئاسة الحزب في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري.



والمرشحون الثلاثة، الذين سيتقدمون للانتخاب في مؤتمر الحزب في الرابع من ديسمبر المقبل، هم ارمين لاشت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا وفريدريش ميرتس، الزعيم الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ونوربرت روتجن الوزير السابق والمختص بالسياسة الخارجية في الحزب.



وأضافت كرامب-كارنباور أن من المنتظر أن تدور المحادثة مع المرشحين حول " كيف سيسير الطريق إلى مؤتمر الحزب، والندوات المركزية التي يمكن أن تنظمها رئاسة الحزب".



وأوضحت كرامب-كارنباور أنه سيتم تنظيم ندوتين افتراضيتين للنقاش يمكن خلالهما توجيه أسئلة عبر الفيديو إلى المرشحين.



وقالت الوزيرة إن لقاء الاثنين المقبل سيتطرق أيضا إلى مدة خطاب كل مرشح، وأكدت أن المهم أن تدير قيادة الحزب معركة انتخابية نزيهة "حتى لا يتحول هذا السباق الديمقراطي المفتوح إلى منافسة مدمرة".