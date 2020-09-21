الأمين العام لمجلس الشيوخ: حفل استقبال الأعضاء الجدد كان جميلا ويليق بهم

قال محمود إسماعيل عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن أعضاء المجلس الجدد توافدوا اليوم ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وتسلموا الكارنيهات الخاصة بهم، منوهًا بأن عدد من حضروا بلغ 142 عضوًا.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «نبض مصر» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الكارنيهات كانت جاهزة قبل بداية اليوم، متابعًا: «حفل الاستقبال كان جميلًا ويليق بهم وتعرفنا على بعضنا البعض».

وذكر أنه سيتم استقبال حوال 58 عضوًا غدًا، مضيفًا أن أول جلسة للمجلس سيحدد موعد انعقادها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأ، صباح أمس، استقبال الأعضاء الجدد لمجلس الشيوخ لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب الفائزين في الانتخابات.

وكان في استقبال أعضاء الشيوخ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي وعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلسين.