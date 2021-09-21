بريطانيا تواجه موسم شتاء صعبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنيج إن بريطانيا تواجه فصل شتاء "طويلا وصعبا" مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بصورة تهدد العديد من شركات توفير خدمات الطاقة الصغيرة بالإفلاس.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من المحادثات المستمرة بين الوزير مسؤولي الشركات في بريطانيا، حيث تطالب شركات الطاقة بقروض إنقاذ حكومية في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وهو ما يهدد بخروج شركات الطاقة الصغرى من السوق.

وقال كوارتينج خلال كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين إنه حتى مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة، فإن الحكومة لا تتوقع اضطرابا في إمدادات الكهرباء أو الغاز خلال الشتاء الحالي، فيما تسعى الحكومة لتجنب الآثار الأوسع نطاقا لارتفاع تكلفة الحصول على الغاز. كما حذر الوزير من أن بعض شركات الطاقة الصغيرة تواجه مخاطر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وأضاف كوارتينج أن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركات الفاشلة ،متابعا "قد نرى المزيد من الشركات تخرج من السوق خلال الأسابيع المقبلة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي القياسي في بريطانيا بنسبة 16% ليصل إلى ثلاثة أمثاله منذ بداية العام الحالي.

في الوقت نفسه، قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يوجد تفكير في إلغاء "ضرائب البيئة" المفروضة حاليا على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.