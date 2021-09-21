الاتحاد الأوروبي يدعم فرنسا في نزاع صفقة الغواصات مع أستراليا

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تعهد الاتحاد الأوروبي، بتقديم الدعم لفرنسا في النزاع بشأن صفقة ببيع غواصات فرنسية لأستراليا، والتي ألغيت.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في نيويورك اليوم الثلاثاء إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا الأمر خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واعتبروا الوضع "مخيبا للآمال للغاية.. وأعرب الوزراء عن تضامنهم الواضح مع فرنسا".

كما أفاد بأن القضية لا تهم فرنسا فقط، بل الاتحاد الأوروبي بأسره.

كما دعمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، باريس.

وأعرب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا، كليمان بيون، عن سعادته في بروكسل اليوم الثلاثاء بدعم الاتحاد الأوروبي.

ووافقت أستراليا الأسبوع الماضي على شراء غواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار اتفاق ثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مما يعني إلغاء عقد قيمته 56 مليار يورو (66 مليار دولار) في 2016 بين أستراليا وفرنسا.

وقال بوريل إنه أعرب عن أسفه لاستبعاد الاتحاد الأوروبي من التحالف في اجتماع مع وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين.

وأكدت فون دير لاين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تلقت معاملة غير مقبولة، لذلك يريد الاتحاد الأوروبي معرفة ما حدث ولماذا.