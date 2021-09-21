قضايا الدولة تنعي المشير طنطاوي: حمى مصر في أدق وأصعب المراحل

نعى المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأحباءه الصبر والسلوان.

وأكدت هيئة قضايا الدولة، أن المشير طنطاوي كان رجل دولة من الطراز الأول، وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأدى دورا عظيما في الحفاظ على حماية مصر في أدق وأصعب المراحل التاريخية مما حاكه لها أعداؤها بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان.